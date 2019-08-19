Премьер Дании высказался о продаже Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала абсурдной идею президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии. «Это абсурдная дискуссия, и Ким Кильсен (премьер-министр Гренландии) ясно дал понять, что Гренландия не продаётся, так что все разговоры прекратились. С другой стороны, много других вопросов, которые мы бы хотели обсудить с президентом США. Например, усиление сотрудничества в Арктике», – приводит телеканал DR слова премьера.

Фредериксен особо подчеркнула, что крупнейший остров в мире не продаётся. Кроме того, она заявила, что Дания по-прежнему готовится к визиту президента США, запланированному на 2-3 сентября.

Как писал «Новый День», ранее в СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп «с различной степенью серьезности» неоднократно интересовался покупкой Гренландии Соединенными Штатами. По данным The Wall Street Journal, Трамп во время встреч, обедов и других мероприятий с интересом слушал, как его помощники обсуждают ресурсы и геополитическое значение Гренландии. Два источника заявили, что президент США попросил юрисконсульта в Белом доме изучить возможность сделки. Ряд советников Трампа назвали идею «хорошей экономической игрой», одобрив ее. Другие назвали ее неосуществимой.

Собеседники газеты вне Белого дома, которые также слышали об интересе Трампа к Гренландии, сравнили эту сделку с приобретением Аляски. При этом источники говорили об этом одновременно с «предвкушением и опасением», поскольку пока неясно, насколько далеко президент США готов зайти. Белый дом и Госдепартамент, а также представители Королевского дома Дании и посольства страны в Вашингтоне не ответили на запрос WSJ.

Гренландия – крупнейший на Земле остров к северо-востоку от Северной Америки. Он является автономной территорией Дании. Большая часть Гренландии покрыта льдом. Население – порядка 56 тыс. человек.

Копенгаген, Иван Гридин

Копенгаген. Другие новости 19.08.19

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