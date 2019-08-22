российское информационное агентство 18+

Расследования "Нового Дня"

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 22 августа 2019, 13:25 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

Госдеп обсудил с МИД Дании сотрудничество в Гренландии

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил со своим датским коллегой Йеппе Кофодом сотрудничество в Гренландии на фоне отмены визита в Копенгаген американского президента Дональда Трампа, сообщил в заявлении госдеп.

«Госсекретарь и министр иностранных дел Кофод обсудили укрепление сотрудничества с Королевством Данией в Арктике, включая Гренландию», – говорится в сообщении. Как писал «Новый День», ранее Трамп заявил, что подумывает о покупке крупнейшего в мире острова – Гренландии, который принадлежит Дании. После того, как власти Дании назвали подобное обсуждение «абсурдным», Трамп отменил визит в Копенгаген.

По данным источников газеты Washington Post, за передачу Гренландии в бессрочное владение США рассматривали возможность ежегодных выплат Дании в 600 млн долларов. По оценкам экспертов, эта сумма весьма незначительна в расчете на душу населения.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.08.19

Косовский «парламент» проголосовал за свой самороспуск. / Хорватские националисты «прессуют» сербское население. / Сербская оппозиция пытается подыграть «независимости» Косова. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Премьер Дании высказался о продаже Гренландии

Трамп отложил визит в Данию из-за отказа обсуждать продажу Гренландии

Трамп всерьез задумался о покупке Гренландии – WSJ

Метки / США

Пентагон хочет включить все новое оружие России в СНВ-3

Новые антикитайские пошлины США угрожают Apple разорением

В США намерены разрабатывать запрещенные ДРСМД ракеты

Пекин возмутился планами США вооружить Тайвань

Приштина в панике: президент Сербии заручился поддержкой госсекретаря США

Трамп отложил визит в Данию из-за отказа обсуждать продажу Гренландии

Москва и Пекин созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных пусков США

Ученые обнаружили у ночных рыб габаритные огни

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Европа, США,