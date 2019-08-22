Госдеп обсудил с МИД Дании сотрудничество в Гренландии

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил со своим датским коллегой Йеппе Кофодом сотрудничество в Гренландии на фоне отмены визита в Копенгаген американского президента Дональда Трампа, сообщил в заявлении госдеп.

«Госсекретарь и министр иностранных дел Кофод обсудили укрепление сотрудничества с Королевством Данией в Арктике, включая Гренландию», – говорится в сообщении. Как писал «Новый День», ранее Трамп заявил, что подумывает о покупке крупнейшего в мире острова – Гренландии, который принадлежит Дании. После того, как власти Дании назвали подобное обсуждение «абсурдным», Трамп отменил визит в Копенгаген.

По данным источников газеты Washington Post, за передачу Гренландии в бессрочное владение США рассматривали возможность ежегодных выплат Дании в 600 млн долларов. По оценкам экспертов, эта сумма весьма незначительна в расчете на душу населения.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.08.19

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