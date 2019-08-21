Трамп отложил визит в Данию из-за отказа обсуждать продажу Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. Ранее она назвала желание американского лидера приобрести крупнейший в мире остров абсурдным, отметив, что Дания по-прежнему готовится к визиту президента США, запланированному на 2-3 сентября.

«Дания – очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время», – написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп подтвердил, что действительно заинтересован возможностью покупки Гренландии. Остров принадлежит Дании и имеет стратегическое значение для освоения Арктики.

По данным The Wall Street Journal, Трамп во время встреч, обедов и других мероприятий с интересом слушал, как его помощники обсуждают ресурсы и геополитическое значение Гренландии. Два источника заявили, что президент США попросил юрисконсульта в Белом доме изучить возможность сделки. Ряд советников Трампа назвали идею «хорошей экономической игрой», одобрив ее. Другие назвали ее неосуществимой.

Собеседники газеты вне Белого дома, которые также слышали об интересе Трампа к Гренландии, сравнили эту сделку с приобретением Аляски. При этом источники говорили об этом одновременно с «предвкушением и опасением», поскольку пока неясно, насколько далеко президент США готов зайти. Белый дом и Госдепартамент, а также представители Королевского дома Дании и посольства страны в Вашингтоне не ответили на запрос WSJ.

Гренландия – крупнейший на Земле остров к северо-востоку от Северной Америки. Он является автономной территорией Дании. Большая часть Гренландии покрыта льдом. Население – порядка 56 тыс. человек.

Вашингтон, Иван Гридин

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