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Понедельник, 26 августа 2019, 16:35 мск

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Три человека пострадали во время стрельбы в Швеции

В шведском городе Мальмё неизвестные открыли стрельбу по прохожим. В результате огнестрельные ранения получили три человека. Злоумышленникам удалось скрыться.

По данным телеканала SVT Nyheter, инцидент произошел рядом с пляжем у ресторана. По словам очевидцев, прозвучало около десяти выстрелов, предположительно, из разного оружия. Вероятно, стрелявших было несколько человек.

Официально о числе раненых не сообщалось. Источники в правоохранительных органах сообщили о троих пострадавших, среди них женщина и ребенок. Всех их госпитализировали, но об их состоянии не сообщается.

Район, где произошла стрельба, в настоящее время оцеплен. На месте работают криминалисты.

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 26.08.19

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