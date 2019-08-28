В Японии из-за паводка эвакуируют 850 тысяч человек

Японские власти приняли решение об эвакуации 847,5 тыс. человек в трех префектурах западной части Японии. Решение продиктовано угрозой наводнений и оползней из-за проливных дождей, сообщили в главном пожарном управлении страны.

В ведомстве уточнили, что распоряжение об эвакуации получили люди в префектурах Сага, Фукуока и Нагасаки. Под угрозой разрушения оказались свыше 355 тысяч жилищ в 14 городах. Ранее появились о гибели трех японцев, которых унесло течением вышедших из берегов рек. По данным агентства «Киодо», железнодорожный вокзал города Сага оказался затоплен.

Сильные дожди ожидаются в течение ближайших суток на севере острова Кюсю и других районах вплоть до Токио. Дожди последовали в Японии за продолжительным периодом летней жары.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 28.08.19

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