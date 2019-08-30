В США угнали машину со спящей женщиной в салоне

Американка утверждает, что ее автомобиль угнали, пока она спала внутри. Женщина проснулась на дороге, а машина таинственным образом пропала.

80-летняя жительница Хэмилтона в округе Мерсер, штат Нью-Джерси, обратилась в полицию в четыре утра. По ее словам, она проснулась на дороге. Женщина предполагает, что уснула в машине, которую потом угнали неизвестные.

Американка не помнит, как оказалась на улице. При осмотре медики обнаружили у нее на лице незначительные травмы.

Полицейские нашли угнанный автомобиль в другом городе того же штата. Подозреваемых пока задержать не удалось.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 29.08.19

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