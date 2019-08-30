Невиновная женщина провела в тюрьме 35 лет и получила миллионную компенсацию

Жительница США была несправедливо осуждена за убийство, которого она не совершала. Женщина провела в заключении 35 лет. Новые улики позволили ей выйти на свободу и получить 3 млн долларов в качестве компенсации.

Как сообщает Daily Mail, 29-летнюю Кэти Вудс обвинили в убийстве девушки, совершенном в 1976 году. Верховный суд штата Невада отменил приговор, но затем вышестоящие инстанции, рассматривавшие дело, оставили вердикт в силе.

Обвинение строилось на показаниях медика психиатрической больницы, куда попала Вудс. По словам свидетеля, женщина утверждает, что убила девушку. Якобы она это сделала для того, чтобы ее перевели в отдельную палату. Сама Вудс не помнит, чтобы признавалась в преступлении.

В 2015 году появились новые улики, которые подтвердили невиновность женщины. На месте преступления нашли окурок, ДНК-экспертиза показала, что на нем следы настоящего убийцы – Родни Холбауэра, который был приговорен к пожизненному заключению за убийство и изнасилование еще двух женщин.

27 августа 2019 года суд постановил выплатить Вудс 3 млн долларов в качестве компенсации. Однако адвокат женщины считает, что этого недостаточно, он намерен стребовать дополнительные выплаты за причиненный его клиентке моральный ущерб.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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