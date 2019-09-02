В трех штатах США из-за мощнейшего урагана объявлена эвакуация

В трех американских штатах – Флориде, Джорджии и Южной Каролине – объявлена эвакуация из-за приближения урагана «Дориан», которому Национальный ураганный центр США присвоил пятую, высшую категорию по шкале Саффира-Симпсона. По оценкам экспертов, он станет самым мощным за десятилетия, а степень возможных разрушений от него будет катастрофической.

На данный момент по распоряжению губернатора Флориды Рона Десантиса обязательная эвакуация объявлена в 9 округах штата, в 7 – добровольная. «Поручения об обязательной эвакуации направлены в округи Палм Бич, Мартин и Сент-Луси. Поручения в адрес округов Сент-Джонс, Бревард и Волуси поступят завтра», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте властей штата. Обязательная эвакуация также затронет округи Дувал, Индиан и Нассо. Еще в семи округах проводится добровольная эвакуация.

Во избежание образования заторов губернатор приостановил сбор пошлин на некоторых платных автодорогах штата, в том числе на основной магистрали Тернпайк. На территории штата функционирует 38 общих и 11 специализированных убежищ. Власти Флориды готовы задействовать до 28 тыс. рабочих для оперативного ремонта электросетей в случае их обрыва во время урагана. На дежурстве находятся 40 поисковых отрядов.

В заявлении также говорится, что штат усиленно снабжается топливом и провиантом. Более 45 общеобразовательных школ и 34 вуза, а также ряд государственных учреждений объявили о своем закрытии на время ЧС.

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата, передает «Интерфакс». «Мы не можем сделать всех счастливыми. Но мы верим, что сможем сохранить жизнь каждому», – заявил Макмастер во время выступления, трансляция которого велась на сайте управления штата по ЧС. Приказ Макмастера об обязательной эвакуации затронет 830 тыс. человек. На побережье остановлена работа абсолютно всех школ и государственных учреждений. По его словам, эвакуация уже началась в домах престарелых и больницах.

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп также объявил эвакуацию прибрежных населенных пунктов региона, говорится в заявлении, опубликованном в Твиттере губернатора. «Лица, находящиеся восточнее шоссе I-95 в округах Брайан, Кэмден, Четэм, Глинн, Либерти и Макинтош должны эвакуироваться в связи с ураганом «Дориан», – заявил Кемп. Губернатор призвал граждан сохранять бдительность и оставаться в безопасных местах.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон тоже обеспокоен приближением урагана. Он посоветовал американцам не приближаться к побережью Атлантики. «Чрезвычайно опасные высокие волны от урагана «Дориан» наблюдаются по всему побережью на юго-востоке. Держитесь подальше от пляжей и от прибоя. Нет необходимости быть рядом или на воде прямо сейчас. Будьте умны, будьте в безопасности, будьте жизнерадостны», – написал Болтон в Twitter.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.09.19

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