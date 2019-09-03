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NewDayNews.ru

Вторник, 3 сентября 2019, 10:21 мск

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Еще в одном штате США введен режим ЧС из-за урагана

Фото: Роскосмос

В американском штате Вирджиния введен режим чрезвычайного положения из-за надвигающегося урагана «Дориан». Соответствующее распоряжение сделал губернатор Ральф Нортэм. По мнению местных властей, стихия может затронуть часть Вирджинии, передает CNN.

Губернатор призвал всех жителей принять необходимые меры предосторожности и подготовиться к удару урагана. Как писал «Новый День», ранее режим чрезвычайного положения ввели власти Флориды, Джорджии, Южной и Северной Каролины. По последним данным, эпицентр урагана сейчас находился в 150 км к востоку от Палм-Бич (штат Флорида). Скорость ветра достигает 63,8 м/с. Стихия может ударить по побережью Флориды с полной силой уже во вторник утром.

По официальным данным, за прошедшие дни жертвами урагана «Дориан» стали пять человек. Ураган обрушился на побережье острова Абако в северной части Багам в воскресенье. Отдельные СМИ в свою очередь сообщали о большем числе жертв на острове.

Ураган нанес внушительный ущерб инфраструктуре Абако. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.09.19

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