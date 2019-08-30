Трамп назвал причину отмены трехдневного визита в Польшу

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на ближайшие выходные визит в Польшу. Поводом стало приближение к западному побережью Америки урагана «Дориан». Трамп планировал посетить мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Вместо него в Польшу отправится вице-президент Майк Пенс.

Ранее американский президент пообещал главе Польши Анджею Дуде посетить Варшаву в ближайшие месяцы. Предполагалось, что Трамп пробудет в Польше три дня – с 31 августа по 2 сентября. В США опасаются, что ураган «Дориан» может стать одним из крупнейших в истории страны.

Губернатор штата Флорида Рон Де Сантис объявил в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана. «Дориан» – четвертый ураган в этом сезоне, из трех предыдущих только «Барри» привел к жертвам – погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана – «Гордон» и «Майкл», жертвами стали несколько десятков человек.

Напомним, 1 сентября в Польше отметят 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Польские власти не стали приглашать на посвященные этой дате мероприятия представителей России. В то же время приглашения получили представители союзников Польши по НАТО, ЕС, «Восточному партнерству», в том числе Германии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия РФ не могут считаться полноценными.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.08.19

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