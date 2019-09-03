В Бельгии мощный взрыв разрушил три дома

В Бельгии прогремел мощный взрыв. Взрывной волной повредило три частных дома. Есть пострадавшие.

По данным телеканала VTM, взрыв произошел в южном предместье Антверпена – коммуне Вилрейк. Крыша одного дома сложилась внутрь, стены еще двух зданий повреждены.

Точное число пострадавших пока неизвестно, под завалами остаются люди. На месте работают экстренные службы, район ЧП оцеплен. Одного человек удалось вытащить из-под обломков. Поисково-спасательная операция продолжается.

Полиция начала расследование произошедшего. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 03.09.19

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