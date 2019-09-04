Британские правоохранители перехватили рекордную партию героина

В Великобритании задержали рекордную партию героина в 1,3 тонны. Стоимость наркотиков оценивается 120 млн фунтов.

Сведения о нелегальном грузе получила разведка Национального агентства по борьбе с преступностью. Было установлено, что героин будет находиться на судне MV Gibraltar, которое пришвартовалось в порту Феликсстоув 30 августа, передает РИА «Новости».

Правоохранители обыскали контейнеровоз и обнаружили в общей сложности 1 297 кг вещества, обернутого во множество полотенец и халатов. Груз вернули на судно, чтобы отследить пункт назначения.

Контейнер доставили в Бельгию, где на складе в Роттердаме были задержаны четыре человека, приготовившиеся разгружать героин. Это рекордное изъятие наркотика в Великобритании и одно из крупнейших в Европе.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 04.09.19

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