Трамп отправил войска на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку военного контингента на Ближний Восток после атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Соответствующее заявление сделал министр обороны США Марк Эспер.

«Президент одобрил развертывание сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне», – сказал он. Эспер добавил, что США будут работать над ускорением поставок военной техники в Саудовскую Аравию и Объединенные арабские эмираты.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что дополнительный американский контингент не будет включать «тысячи человек».

Как писал «Новый День», атака дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco произошла 14 сентября. Она привела к почти двукратному уровню добычи нефти в королевстве, а мировые цены на «черное золото» продемонстрировали значительный рост. Изначально ответственность за нападение взяли на себя хуситы, однако в Вашингтоне обвиняли в произошедшем Иран. Позднее Минобороны Саудовской Аравии также заявило, что атака исходила не из Йемена, а дроны отличались от тех, которые используют хуситы. В Эр-Рияде утверждают, что для атаки использовались иранские беспилотники.

В итоге Трамп заявил, что поручил Минфину существенно усилить санкции в отношении Ирана. 20 сентября, Вашингтон ввел ограничения против Центрального банка Ирана. Кроме того, американский лидер предупредил, что мог бы приказать нанести удар по 15 объектам в Иране, однако решил проявить сдержанность.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.09.19

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