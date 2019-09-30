Саудовский принц объяснил беззащитность НПЗ для атак дронов

Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе «60 минут» на американском телеканале CBS рассказал, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) королевства не отразили атаки на нефтяные объекты. «Саудовская Аравия размером практически с континент, она больше, чем вся Западная Европа. Существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить все полностью», – заявила монаршая особа.

Он также отметил, что на вооружении Саудовской Аравии стоят американские ракетные системы Patriot и Hawk, которые не способны противостоять атакам беспилотников. Аль Сауд назвал атаку на НПЗ «глупостью». «Только полный дурак будет пытаться помешать экспорту нефти, обеспечивающего 5% мирового рынка. Стратегической целью нападавших было лишь подтверждение того, что они действительно глупы», – заключил он.

По мнению наблюдателей, таким образом саудовский принц расписался в беззащитности стратегических объектов его страны для атак беспилотных летательных аппаратов.

Как писал «Новый День», атака дронов на два предприятия Saudi Aramco – комплекс по подготовке нефти в Абкайке и месторождение в Хурайсе – произошла в ночь на 17 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. США в свою очередь заявили, что считают виновником атаки Иран. В Пентагоне утверждают, что нашли признаки причастности Тегерана к нападению. Вслед за американцами в атаках на саудовские объекты Иран обвинили Великобритания, Франция и Германия. Тегеран обвинения отрицает.

Затем президент США Дональд Трамп одобрил отправку военного контингента на Ближний Восток. «Президент одобрил развертывание сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне», – сказал министр обороны США Марк Эспер. Он добавил, что США будут работать над ускорением поставок военной техники в Саудовскую Аравию и Объединенные арабские эмираты.

Кроме того, Трамп поручил Минфину существенно усилить санкции в отношении Ирана. 20 сентября, Вашингтон ввел ограничения против Центрального банка Ирана. Кроме того, американский лидер предупредил, что мог бы приказать нанести удар по 15 объектам в Иране, однако решил проявить сдержанность.

Эр-Рияд, Иван Гридин

Эр-Рияд. Другие новости 30.09.19

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