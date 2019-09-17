Путин предложил саудитам вооружиться российскими комплексами ПВО

Президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 или С-300. Предложение было озвучено после атаки дронов на нефтяные объекты королевства.

Комментируя недавнюю атаку на НПЗ, российский лидер процитировал Коран: «В священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии», – сказал Путин.

Он также отметил, что властям Саудовской Аравии «достаточно принять мудрое государственное решение» и закупить С-300 по примеру Ирана или С-400, как это сделала Анкара. «Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии», – подчеркнул президент России.

В ответ на уточняющий вопрос президента Ирана Хасана Роухани, что лучше купить – С-300 или С-400 – Путин ответил: «Пусть выбирают». Кроме того, российский лидер еще раз процитировал Коран, комментируя атаки на нефтяные объекты королевства, передает РИА «Новости».

«Находясь здесь, в Турции, стране преимущественно с мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: «Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями». Вот я думаю, что исходить нужно из этого»», – заключил российский президент.

Напомним, в ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, после ударов беспилотников вспыхнули пожары. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь обвинил в случившемся Иран, отметив, что «нет никаких свидетельств» того, что атака происходила из Йемена. Более того, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае «продолжения провокаций».

В свою очередь, Тегеран обвинения отверг. В МИД Ирана подчеркнули, что слова Помпео похожи на «подготовку почвы» секретными организациями для дальнейших действий США в регионе. Помимо этого, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде в ответ на слова Грэма предупредил, что две американские базы и корабль на Ближнем Востоке находятся под прицелом иранских ракет, которые нанесут удар в случае военных действий.

Как писал «Новый День», после новостей о резком подорожании «черного золото» после атаки дронов на НПЗ Saudi Aramco рубль серьезно укрепился. Нападение вынудило саудитов снизить добычу нефти на 50%, что составляет около 6% мирового предложения. Впрочем, Саудовская Аравия планирует восстановить треть объемов добычи к вечеру понедельника. Тем не менее, аналитики предрекают рост цен на нефть на 5-10 долларов за баррель. Если саудовским нефтяникам не удастся восстановить добычу в полном объеме в ближайшее время, то стоимость барреля может увеличиться до $100, полагают эксперты.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.09.19

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