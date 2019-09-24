Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на НПЗ

Главы Франции, Германии и Великобритании возложили ответственность за атаки на инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco на Иран. Об этом говорится в совместном коммюнике лидеров трех стран по итогам встречи на полях 74-й сессии Генеральном Ассамблеи ООН.

«Нам ясно, что ответственность за эту атаку несет Иран. Другого правдоподобного объяснения нет», – говорится в тексте совместного заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Лидеры трех стран также отметили, что поддерживают текущие расследования по фактам нападений.

В документе также говорится, что нападение на инфраструктуру Saudi Aramco затрагивает все страны и повышает риск возникновения крупного конфликта. Лидеры трех государств заявили, что атаки напоминают о важности коллективных усилий по обеспечению стабильности и безопасности в регионе, включая поиск политического решения конфликта в Йемене. В тексте коммюнике также отмечается необходимость деэскалации ситуации в регионе посредством дипломатических усилий.

Как писал «Новый День», атака дронов на два предприятия Saudi Aramco – комплекс по подготовке нефти в Абкайке и месторождение в Хурайсе – произошла в ночь на 17 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. США в свою очередь заявили, что считают виновником атаки Иран. В Пентагоне утверждают, что нашли признаки причастности Тегерана к нападению. Иран обвинения отрицает.

Затем Трамп одобрил отправку военного контингента на Ближний Восток. «Президент одобрил развертывание сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне», – сказал министр обороны США Марк Эспер. Он добавил, что США будут работать над ускорением поставок военной техники в Саудовскую Аравию и Объединенные арабские эмираты.

Кроме того, Трамп поручил Минфину существенно усилить санкции в отношении Ирана. 20 сентября, Вашингтон ввел ограничения против Центрального банка Ирана. Кроме того, американский лидер предупредил, что мог бы приказать нанести удар по 15 объектам в Иране, однако решил проявить сдержанность.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.09.19

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