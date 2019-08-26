США vs Европа: Россия стала «яблоком раздора»

Возвращение России в «Большую восьмерку» стало новым поводом для споров между США и Европой, позиции которых все чаще расходятся в последнее время по целому ряду вопросов. По словам осведомленных источников, президент США Дональд Трамп практически поругался с коллегами по «Семерке» (G7), потребовав вернуть Москву в группу ведущих государств мира.

Как пишет The Guardian, в субботу вечером Трамп «застиг врасплох» своих коллег по G7, заявив на ужине, что Москва является важной стороной в урегулировании вопросов, связанных с Ираном Сирией и Северной Кореей, поэтому необходимо вернуть ее в формат. Эту идею поддержал только уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Премьер-министра Японии Синдзо Абэ «был нейтральным», но остальные участники саммита – премьер-министр Британии Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Совета ЕС Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон – «решительно выступили против этого предложения».

«Большинство лидеров настаивали, что (G7) – сообщество либеральных демократий, поэтому нельзя позволить президенту Путину, который не разделяет этих ценностей, вернуться», – цитирует издание слова одного из дипломатов.

Американский канал CNN, комментируя случившееся, обратил внимание, что известный русофоб – сенатор Джон Маккейн, скончавшийся в прошлом году, «должно быть, перевернулся в могиле» после заявления Трампа.

По словам бывшего заместителя генерального секретаря НАТО и посла США в России Александра Вершбоу, позиция Трампа не поддерживается в Америке. «Трампу, может быть, и все равно на то, что Россия нарушила суверенитет Украины и покусилась на свободу Киева преследовать свои евроатлантические интересы, но члены его администрации и Конгресса, будем надеяться, продолжат контролировать его готовность пожертвовать Украиной ради пустого партнерства со своим другом Путиным», – сказал Вершбоу.

В публикации также подчёркивается, Макрон и Меркель «ясно дали понять, что любое обсуждение вопроса о восстановлении России в «Большой восьмерке» требует от Москвы движения по реализации» минских соглашений. «Чтобы это произошло, западные лидеры, вероятно, должны увидеть выход России из восточной Украины, освобождение украинских моряков, захваченных в ноябре прошлого года, и прекращение преследования судов в Азовском море, которое сильно ударило по украинской экономике», – говорится в материале.

При этом в CNN отметили, что возвращение РФ в G8 было бы «плохим прецедентом». «Какого рода сигнал он отправит другим сильным людям, таким как президент Си Цзиньпин в Китае, воюющий Николас Мадуро в Венесуэле или президент Башар Асад в Сирии? Красная линия должна быть где-то проведена», – говорится в статье.

Как пишет немецкое издание Spiegel.online, представители G7 «пока не хотят возобновлять сотрудничество с России и поэтому решили отказаться от предложения Трампа».

Французская газета Le Figaro со своей стороны отметила, что страны-участницы «семерки» договорились «усилить диалог и координацию» с Россией, исключенной из группы в 2014 году, но считают, что еще «слишком рано», чтобы снова включить ее в G8.

В частности, издание привело слова Макрона, «который принял Владимира Путина за неделю до саммита» и допустил в перспективе возвращение России, но также подчеркнул необходимость «найти решение по Украине».

Несмотря на то, что коллеги не поддержали идею, Трамп, судя по всему, остался доволен обсуждением, пишет The Sun. «У нас была очень хорошая дискуссия о России и президенте Путине, и оживленная дискуссия, но, действительно, хорошая», – цитирует его слова газета.

Как сообщал «Новый День», ранее в Кремле дали понять, что Россия не стремится вернуться в «Большую восьмерку». «Президент Путин сказал, что Россия не отказывается от общения в любых форматах, вместе с тем, возвращение России в «Семерку», бывшую «Восьмерку», не является самоцелью», – отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, G7 – международный клуб ведущих государств мира, в который входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. На полях саммита «Большой семерки» осуществляется согласование подходов к актуальным международным проблемам.

С 1997 года Россия тоже была включена в клуб, и формат был изменен на «Большую восьмёрку».

В марте 2014 года в связи с возвращением Крыма в состав РФ западные страны заявили о прекращении участия Москвы в G8 и переходе к формату G7 – без участия РФ.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.08.19

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