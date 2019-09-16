Рубль взлетел на новостях о резком подорожании нефти после атаки дронов в Саудовской Аравии

Российский рубль уверенно растет на открытии торгов в понедельник на фоне резкого взлета цена на нефть. Доллар впервые с начала августа опустился ниже 64 рублей, евро стал дешевле 71 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По состоянию на 10:03 мск, курс доллара снизился до 63,71 рубля, тогда как торги в пятницу, 13 сентября закрылись на уровне 64,33 рубля. Евро опустился до отметки 70,53 рубля, что на 75 копеек меньше цены закрытия на пятничных торгах.

Рубль серьезно укрепился после новостей о резком подорожании «черного золото» после атаки десятка дронов на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco и нефтяное месторождение Хураис в Саудовской Аравии в ночь на 14 сентября. Нападение вынудило саудитов снизить добычу нефти на 50%, что составляет около 6% мирового предложения. Впрочем, Саудовская Аравия планирует восстановить треть объемов добычи к вечеру понедельника. Тем не менее аналитики предрекают рост цен на нефть на 5-10 долларов после произошедших атак. Если саудовским нефтяникам не удастся восстановить добычу в полном объеме в ближайшее время, то стоимость барреля может увеличиться до $100, передает Reuters.

Ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent на открытии торгов на бирже ICE Future подорожали на 19% до $71,95 за баррель. Цена на нефть марки WTI с поставкой в октябре взлетела на 11,23% – до $61,79 за баррель. Позже Brent вернулась к уровню в $65,5 за баррель, WTI – к $60 за баррель. На 11:33 мск Brent с поставками в ноябре торгуется на уровне $65,46 за баррель, октябрьские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI – $59,26 за баррель/

Ответственность за атаку на объекты Saudi Aramco взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В США обвинили в атаках Иран. Американский госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за беспрецедентной атакой на мировые поставки энергоносителей» стоит Тегеран, и призвал мировое сообщество привлечь Иран к ответственности. Официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави отверг обвинения.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что приказал при необходимости выделить нефть из стратегического резерва США, для стабилизации рынка после атак на саудовские нефтяные объекты. По его словам, США знают, кто именно стоит за атакой, но ждут мнения Эр-Рияда о причастных к инциденту. Международное энергетическое агентство (МЭА) после инцидента заявило, что сейчас рынки нефти хорошо обеспечены запасами и каких-то экстренных мер принимать не нужно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.09.19

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