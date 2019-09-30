Российский МИД обвинил США в развязывании визовой войны

Соединённые Штаты Америки развязали визовую войну. Такое заявление в интервью журналу «Международная жизнь» сделал заместитель главы российского МИД Сергей Рябков. «В отношении того, будем ли мы устраивать визовую войну, – вы знаете, эта война идёт и развязали её сами США, мы имеем огромные трудности на протяжении длительного времени с направлением сотрудников наших посольств и генеральных консульств в США в длительные командировки», – заявил Рябков.

По его словам, России также испытывает «большие проблемы» при оформлении персонала в краткосрочные командировки. Он заявил, что Москва предлагает Вашингтону «договариваться, а не действовать по принципу «око за око, зуб за зуб», но «пока не получается». «Приоритеты у тех, кто формирует, определяет российскую политику в США, другие, видимо, замыкаются на попытку разговаривать с нами с позиции силы, но обречённость на провал этой линии давно понятна всем», – добавил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.09.19

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