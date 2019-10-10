В Австрии у аэропорта прогремел взрыв, есть пострадавшие

В австрийском Линце произошел взрыв неподалеку от аэропорта Хёршинг. По предварительным данным, пострадали девять человек.

Как сообщается в твиттере местной полиции, взрыв прогремел в здании компании Ave. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места событий, на кадрах здание объято пламенем, в небо поднимается столб густого черного дыма.

При взрыве пострадали девять человек, трое из них получили серьезные травмы.

На месте работают 250 пожарных, а также 35 единиц техники. Отмечается, что распространение огня на другие объекты удалось предотвратить.

Австрийские СМИ пишут, что полиция не рассматривает теракт, как версию взрыва. Однако, что стало его причиной, также пока неизвестно.

Вена, Служба информации РИА «Новый День»

Вена. Другие новости 10.10.19

Сенат США готовит антитурецкие санкции на фоне вторжения в Сирию. / «Бульдожья хватка»: российский дипломат раскрыл косовские планы США. / Турция обстреляла 181 сирийский объект. Есть погибшие, десятки раненых. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»