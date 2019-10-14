В Германии рассказали о «поразительном» эффекте санкций против России

Россия несет немногим больше половины убытков от санкций со стороны Запада, остальное приходится на страны, которые ввели данные ограничительные меры. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на исследование Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики.

По словам авторов исследования, ежемесячные торговые потери от санкций составляют 4 млрд долларов. При этом ученые сделали «поразительные выводы», из которых следует, что 45% ущерба ложится на плечи «санкционирующих стран». На Европейский союз приходится 92% убытков, который западные страны несут из-за антироссийских санкций. Львиную долю вынуждена нести Германия – 38% или 667 млн долларов ежемесячно.

Кроме того, в исследовании Крозе и Хинца говорится о том, что французским компаниям за счет экспорта в другие страны так и не удалось компенсировать потери, которые они понесли из-за антироссийских санкций.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 14.10.19

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