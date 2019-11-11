В бундестаге заявили о проблемах в восточной Германии из-за санкций

Депутат бундестага Антон Фризен рассказал о пострадавшей от антироссийских санкций экономике восточной части Германии. По его словам, ограничения в отношении России привели к существенным потерям и даже банкротству предприятий на востоке Германии.

«Влияние этих санкций на малый и средний бизнес востока Германии оказалось ещё выше, чем на западногерманские предприятия. Я лично знаю в моём округе предпринимателей, которые пострадали в результате антироссийских санкций, вплоть до банкротства. При этом в одной только Тюрингии 220 фирм занимаются торговлей с Россией», – приводит РИА «Новости» слова Фризена.

Он отметил, что в восточной части Германии почти все партии, включая ХДС и социал-демократов, выступают за снятие санкций с России. Против же выступают только члены фракции «Зелёные». Ранее немецкие СМИ рассказали о потерях ЕС от антироссийских санкций. Так, газета Handelsblatt со ссылкой на исследование Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики сообщила, что Россия несет немногим больше половины убытков от санкций со стороны Запада, остальное приходится на страны, которые ввели данные ограничительные меры.

По словам авторов исследования, ежемесячные торговые потери от санкций составляют 4 млрд долларов. При этом ученые сделали «поразительные выводы», из которых следует, что 45% ущерба ложится на плечи «санкционирующих стран». На Европейский союз приходится 92% убытков, который западные страны несут из-за антироссийских санкций. Львиную долю вынуждена нести Германия – 38% или 667 млн долларов ежемесячно.

Кроме того, в исследовании Крозе и Хинца говорится о том, что французским компаниям за счет экспорта в другие страны так и не удалось компенсировать потери, которые они понесли из-за антироссийских санкций.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 11.11.19

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