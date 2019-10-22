Конгресс США назвал угрозу «пострашнее ядерной войны»

Гораздо большую угрозу для США, чем ядерное оружие или природные катаклизмы, представляет мощный электромагнитный импульс. Он способен вывести из строя глобальные системы жизнеобеспечения и управления. «Электромагнитное нападение станет Судным днем для нации», – говорится в докладе комиссии Конгресса США, опубликованном ресурсом RealClear Defence.

Электромагнитный импульс – один из поражающих факторов при ядерном взрыве. Впрочем, его может сгенерировать СВЧ-бомбы или вызвать мощная вспышка на Солнце. Так или иначе, вся электроника и электросети и оборудование выйдут из строя, а для восстановления инфраструктуры потребуется несколько лет. Эксперты отмечают, что это спровоцирует нехватку воды, пищи, панику и общественный коллапс. Основной причиной смертности станут голод, болезни и социальный крах.

«На восстановление почти незаменимого оборудования – такого, как мощные трансформаторы в магистральных энергосетях, – могут уйти годы или даже десятилетия, если разрушения носят глобальный характер. Восстановление любой из ключевых структур зависит от состояния других. Чем дольше будет продолжаться отключение, тем больше проблем возникнет с восстановлением. Функциональные проблемы могут стать взаимоусиливающими, пока в какой-то момент деградация инфраструктуры приведет к тому, что страна окажется неспособна поддерживать свое население», – говорится в докладе.

По мнению конгрессменов наибольшую опасность для населения несет отсутствие доступа к питьевой воде. Смерть человека от обезвоживания наступает уже через три-четыре дня. При отключении централизованного снабжения ввиду отключения насосных станций, население будет брать воду для питья и бытовых надобностей из водоемов. Большая часть поверхностных вод – особенно в городах – загрязнена промышленными отходами и патогенами. При употреблении она способна вызвать эпидемии. Кроме того, выход из строя водоочистных и канализационных систем приведет резкому возрастанию концентрации опасных веществ и микроорганизмов в поверхностных водах.

Эксперты резюмируют, что отсутствие электроснабжения является смертельно опасным для существующей ныне «электронной цивилизации» США. Мощное электромагнитное воздействие на электростанции и распределительные сети способно вызвать гибель двух третей – а при пессимистичном прогнозе, до 90% населения страны, передает «РГ».

Вашингтон, Иван Гридин

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