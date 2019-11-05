США признали беззащитность перед РФ и КНР в одной из военных сфер

Соединенные Штаты не готовы противостоять угрозам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в случае войны с Россией или Китаем, признали американские военные. Об этом сообщает Breaking Defence.

Американские военные медленнее совершенствуют методы РЭБ, нежели «находят новые проблемы», заявил подполковника Вооруженных сил США Гэри Лайк. По его словам, во время учений военные не выключают свои мобильные телефоны, которые передают их точное местоположение.

Он также рассказал, что они забывают такие «простые вещи», как создавать резервные каналы связи на случай, если основную связь заглушат. Лайк отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных. «Если бы вы спросили, готовы ли мы к работе с электромагнитным спектром, я бы сказал нет», – заявил офицер.

Подполковник отметил, что сценарии, используемые при учениях, далеки от реальной угрозы. По его мнению, тренировки американских военных также осложняют требования Федеральной комиссии по связи, в ходе учений ограничивающей средства РЭБ по времени работы и мощности.

В конце октября был опубликован доклад комиссии Конгресса США, в которой заявлено, что гораздо большую угрозу для США, чем ядерное оружие или природные катаклизмы, представляет мощный электромагнитный импульс. Он способен вывести из строя глобальные системы жизнеобеспечения и управления. «Электромагнитное нападение станет Судным днем для нации, написало издание», – говорится в докладе.

Электромагнитный импульс – один из поражающих факторов при ядерном взрыве. Впрочем, его может сгенерировать СВЧ-бомбы или вызвать мощная вспышка на Солнце. Так или иначе, вся электроника и электросети и оборудование выйдут из строя, а для восстановления инфраструктуры потребуется несколько лет. Эксперты отмечают, что это спровоцирует нехватку воды, пищи, панику и общественный коллапс. Основной причиной смертности станут голод, болезни и социальный крах.

Эксперты резюмируют, что отсутствие электроснабжения является смертельно опасным для существующей ныне «электронной цивилизации» США. Мощное электромагнитное воздействие на электростанции и распределительные сети способно вызвать гибель двух третей – а при пессимистичном прогнозе, до 90% населения страны.

Вашингтон, Иван Гридин

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