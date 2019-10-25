Ученые выяснили, что погубило Александра Македонского

Прославленный полководец, царь Македонии Александр Великий (Македонский) скончался от панкреонекроза – острого заболевания поджелудочной железы. К такому выводу пришли ученые из Университета Аристотеля в Греции по итогам исследования, которое они вели с 1995 года. Таким образом, ранее выдвигавшиеся версии смерти македонского царя от брюшного тифа, малярии, пневмонии или лихорадки Западного Нила теперь считаются ошибочными, сообщает издание Greek Reporters.

На протяжении 24 лет ученые изучали информацию о последних днях Александра Македонского из летописей античных историков и исследовали симптомы болезни. В итоге они выяснили, что причиной кончины полководца стал тяжелый сепсис, вызванный острым панкреонекрозом. Это заболевание возникло на фоне желчнокаменной болезни и пристрастия к вину и тяжелой жирной пище.

Исследователи сообщили, что в последние дни жизни Македонский страдал от лихорадки и сильных болей в животе, спровоцированных чрезмерным употреблением алкоголя и обильной едой. В течение 14 дней его состояние с каждым днем ухудшалось. Врачи ничем не могли ему помочь.

Панкреонекроз является осложнением острого панкреатита и приводит к развитию полиорганной недостаточности.

Афины, служба информации РИА «Новый День»

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