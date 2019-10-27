Военные США сообщили о ликвидации главаря террористов

Американские военные провели операцию, направленную на уничтожение лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Источники в Пентагоне заявили о ликвидации главаря террористов.

По словам собеседника Reuters, рейд против аль-Багдади действительно состоялся, однако детали операции не разглашаются. Проводится окончательная проверка информации. Источники в Ираке, а также иранские чиновники рассказали агентству, что они получили подтверждение из Сирии о ликвидации аль-Багдади.

Источник Newsweek в свою очередь заявил, что спецоперация прошла в провинции Идлиб в Сирии, которую называют последним оплотом ИГ*. Аль-Багдади покончил с собой, взорвав пояс шахида.

По данным издания, после этого в твиттере президента США Дональда Трампа появилось сообщение: «Только что произошло что-то очень важное».

29 апреля 2019 года впервые за последние пять лет в Сети была опубликована видеозапись с Абу Бакром аль-Багдади. В ответ Пентагон пообещал продолжить борьбу с террористической организацией.

*ИГ, «Исламское государство» – террористическая организация, запрещенная законами РФ.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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