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Вторник, 5 ноября 2019, 13:29 мск

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Турецкие силовики задержали сестру аль-Багдади

Власти Турции задержали родственницу убитого лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

По словам источника, 65-летняя Расмия Авад была задержана вместе с мужем и пятью детьми неподалеку от города Азаз в провинции Алеппо. Эта территория контролируется турками.

Авад является старшей сестрой аль-Багдади, который был уничтожен в результате спецоперации, проведенной в Сирии американскими спецслужбами. О ликвидации лидера террористов 27 октября объявил президент США Дональд Трамп.

Собеседник агентства отметил, что Расмия Авад ценна для разведслужб, от нее можно получить информацию о ситуации внутри ИГ (запрещена законами РФ), что поможет обезвредить еще больше террористов.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 05.11.19

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