Тело лидера террористов аль-Багдади утопили в море

Труп лидера запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади было решено захоронить в море. Об этом CNN Reuters и сообщил осведомленный источник.

По словам собеседника, перед захоронением над телом были проведены религиозные обряды по исламским традициям. Утопить останки аль-Багдади в море было решено для того, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества, пояснили американские власти.

Спецоперация прошла в провинции Идлиб в Сирии, которую называют последним оплотом ИГ*. Аль-Багдади покончил с собой, взорвав пояс шахида, когда американские силовики загнали его в тупиковый тоннель. О ликвидации террориста 27 октября объявил президент США Дональд Трамп.

*ИГ, «Исламское государство» – террористическая организация, запрещенная законами РФ.

Дамаск, Служба информации РИА «Новый День»

Дамаск. Другие новости 29.10.19

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