Из-за убийства главаря террористов подорожали бельгийские овчарки

В США заводчики бельгийских овчарок подняли цены на щенков после ликвидации лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

После спецоперации, во время которой был уничтожен главарь террористов, спрос на щенков бельгийской овчарки малинуа резко вырос. Один из покупателей предложил питомнику Ruidoso Malinois, поставляющему псов военным США, за собаку 85 тысяч долларов, хотя раньше цены не поднимались выше 25 тысяч.

Дело в том, что в ликвидации аль-Багдади принимал участие пес этой породы. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что собака была ранена, но сейчас идет на поправку.

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере публиковал фото пса, получающего нарисованную награду. «Американский герой!» – прокомментировал коллаж лидер США.

О ликвидации аль-Багдади Трамп объявил 27 октября. Спецоперация прошла в провинции Идлиб в Сирии. Террорист покончил с собой, взорвав пояс шахида, когда американские силовики загнали его в тупиковый тоннель.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 01.11.19

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