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Вторник, 5 ноября 2019, 13:28 мск

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Дайверы достали с затонувшего корабля столетний коньяк

Фото: Ocean X Team

Дайверы из Швеции достали с затонувшего более 100 лет назад судна более 900 бутылок редкого французского коньяка и ликера. Известно, что пароход направлялся в Петроград (ныне Санкт-Петербург).

Как сообщает The Local, шведское судно S/S Kyros затонуло 19 мая 1917 года. На борту были 50 коробок коньяка и 15 коробок ликера из Франции. В то время алкоголь являлся контрабандным товаром.

В районе Аландских островов пароход остановила немецкая подводная лодка UC-58. Было решено утопить судно, однако морякам удалось спастись и благополучно вернуться в Швецию.

Фото: Peter Lindberg/Ocean X Team

Обломки S/S Kyros были обнаружены в 1999 году, но проникнуть внутрь парохода не представлялось возможным из-за его плачевного состояния. Несколько дайверских организаций из Швеции объединились и провели операцию, во время которой подводные роботы подняли на поверхность 600 бутылок коньяка De Haartman & Co и 300 бутылок ликера Benedictine.

Несколько бутылок будет доставлено в Россию и Швецию для анализа. Эксперты указывают на высокую ценность находок, так как коньяк De Haartman больше не выпускают.

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 05.11.19

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