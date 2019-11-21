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Четверг, 21 ноября 2019, 10:02 мск

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В ООН призвали США срочно выдать визы российским дипломатам

Фото: un.org

Шестой комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию с призывом к США в срочном порядке разрешить ситуацию с визами для дипломатов ряда государств, включая Россию, прибывающих на мероприятия организации. Решение было принято консенсусом без процедуры голосования.

Из резолюции следует, что Генассамблея рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно». Авторами документа выступили Болгария, Канада, Кипр, Коста-Рика и Кот-д'Ивуар. Ожидается, что в декабре его рассмотрят всей Генассамблеей. Ранее первый комитет ГА ООН не поддержал предложение России о возможном переносе его работы из США в связи с невыдачей виз дипломатам.

Как отмечали в постпредстве России при ООН, Генсек организации Антониу Гутерреш разделяет позицию Москвы по поводу невыдачи виз США российским дипломатам. Ранее США не выдали 18 российским дипломатам визы для участия в работе ГА ООН, напоминает ТАСС.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 21.11.19

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