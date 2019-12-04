У российских дипломатов вновь возникли проблемы с визами США

Власти США продолжают ограничивать въезд в страну официальных представителей России. Об этом сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

В заявлении диппредставительства РФ сообщается, что визы не получили члены делегация Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.

Кроме того, по той же причине глава департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов не смог попасть на молодежный форум в Нью-Йорке.

«Не соответствуют действительности и тиражируемые американским посольством в Москве отговорки «о нехватке консульских сотрудников» в попытке оправдать этим длительные сроки оформления американских виз для граждан России», – говорится в заявлении на сайте посольства.

По мнению российских дипломатов, Госдепартамент попросту не желает обеспечить нормальное функционирование собственных консульских учреждений под надуманными предлогами. «Подобные действия американских властей ведут к дальнейшей деградации и без того непростых отношений между двумя странами и противоречат заявлениям представителей Администрации США о необходимости их нормализации», – заключили в посольстве РФ.

Напомним, 10 российских делегатов не смогли участвовать в 74-й сессии Генассамблеи ООН, так как им было отказано в выдаче американской визы. В Москве эту ситуацию назвали тревожной и направили ноту протеста заместителю посла США. Более того, заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил с 2020 года перенести работу Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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