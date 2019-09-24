США не пустили российских делегатов на Генассамблею ООН

10 членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН. Визы не выданы главам международных комитетов Госдумы и Совета Федерации, а также восьми сотрудникам МИД РФ, в том числе главному переводчику и руководителю аппарата главы ведомства Сергею Бутину. Об этом сообщил глава комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев газете «Коммерсантъ».

По словам сенатора, американская сторона не оформила визы в срок. Сложившуюся ситуацию он назвал «возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий», передает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла инцидент с невыдачей виз части российской делегации возмутительным примером неуважения и невыполнения обязательств США в качестве принимающей стороны. Она добавила, что этот дипломатический скандал будет главной темой предстоящей беседы Лаврова и госсекретаря США Помпео.

Американская сторона уверяет, что документы на визы были поданы не в установленный срок. Однако в Москве опровергли данное заявление. По словам Захаровой, все документы подавались в срок, установленный самими американскими дипломатами. «Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета) были возвращены с формулировкой «рано сдали». Что-то у ребят сломалось капитально», – сказала дипломат.

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что в ней будут участвовать более 100 глав государств, а также около 80 премьер-министров и руководителей МИД. Россию будет представлять глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он, как ожидается, выступит на заседании 27 сентября.

Ранее сообщалось, что США отказали в визе некоторым членам делегации Ирана, сопровождающей президента Хасана Роухани в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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