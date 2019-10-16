В ООН предложили России обратиться в суд из-за невыдачи США виз дипломатам

Решение о правомерности отказа со стороны США в выдаче виз российским дипломатам могут передать в международный суд. Об этом сообщил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

В ООН поддержали Россию в том, что США нарушили обязательства, не выдав визы российским дипломатам, из-за чего они не смогли принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН. С этим согласились многие другие государства. При этом Евросоюз занял промежуточную позицию, пишет РИА «Новости».

«Часть делегаций, и мы поддерживаем эту инициативу, говорили о том, чтобы запустить механизм, предусмотренный соглашением о штаб-квартире, а именно проведение арбитража между генеральным секретарем ООН и государством пребывания», – отметил Кузьмин. Окончательное решение будет принимать генеральный секретарь.

Россия считает отговоркой аргумент США, что визы дипломатам не были выданы из соображений безопасности. «Этот аргумент выглядит смешно, но он единственный может рассматриваться в качестве правового обоснования», – добавил Кузьмин.

Напомним, 10 российских делегатов не смогли участвовать в 74-й сессии Генассамблеи ООН, так как им было отказано в выдаче американской визы. В Москве эту ситуацию назвали тревожной и направили ноту протеста заместителю посла США. Более того, заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил с 2020 года перенести работу Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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