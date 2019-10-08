Проблемы с визами россиян срывают работу комитетов ООН

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН были вынуждены приостановить работу из-за невыдачи виз российским дипломатам. Ранее Россия предложила перенести сессии из США в Европу.

Заседание Первого комитета, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, было перенесено, так как около семи российских дипломатов не смогли принять участие в ее работе из-за невыдачи виз.

Затем представитель Ирана заявил, что не может дать согласие на принятие плана работы Шестого комитета, так как ни один из членов делегации не получил визы США. «Программа работы комитета принимается консенсусом. Такового нет», – рассказал РИА «Новости» заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

«Иран аргументировал свою позицию невыдачей виз, а также ограничениями на передвижения на территории США, – пояснил Кузьмин. – Продолжаются консультации по этому вопросу. Основная причина в поведении государства пребывания, которое не выдает визы как Ирану, так и РФ, кубинской делегации и многим другим». Россия рассчитывает, что генсек ООН Антониу Гутерриш вмешается и урегулирует ситуацию.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил с 2020 года перенести работу Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву. Однако внятного ответа на эту идею от руководства ООН не поступило.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.10.19

Депутаты ЕГД устроили экзамен новому коллеге Владимиру Стругову. / На Ямале могут ликвидировать все поселковые администрации. / Спецпредставитель ОБСЕ на Украине напомнил, что Крым и раньше был российским. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»