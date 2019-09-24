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Вторник, 24 сентября 2019, 13:21 мск

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«Это для них домашний кинотеатр»: в Госдуме заявили, что США не уважают ООН

Пересмотреть аккредитацию сотрудников американского посольства в Москве предложил МИДу депутат Госдумы от «Единой России» Петр Толстой. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на пленарном заседании нижней палаты парламента он назвал произошедший утром инцидент с невыдачей виз членам российской делегации, направлявшейся на Генассамблею ООН, чрезвычайным происшествием.

Ранее стало известно, что 10 членов делегации, сопровождающей министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, не получили паспорта с американскими визами. В частности, отметил Толстой, это депутат Госдумы, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель одноименного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«Американское посольство без объяснения причин отказалось выдать паспорта с визами членам официальной делегации, – сказал Толстой, подчеркнув, что делегация направлялась «не в США, а в ООН, которая находится в Нью-Йорке». «Американцы считают эту делегацию своей, домашней. Они не видят разницу между ООН и территорией США. Это для них домашний кинотеатр», – заявил депутат.

«Если сотрудники посольства не понимают эту разницу – может быть, министерству иностранных дел России стоит пересмотреть аккредитацию этих сотрудников?» – предложил Толстой, отметив, что фактически «сама эта организация [ООН] не уважается даже на уровне клерков этой организации в Москве».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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