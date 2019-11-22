Француза оштрафовали на 100 евро за милостыню

Житель Франции подал милостыню женщине с ребенком на вокзале и был оштрафован на 100 евро. Мужчина заявил, что не собирается платить штраф.

Инцидент произошел на железнодорожной станции в Тулузе, сообщает France 3 Occitanie. Пассажир получил в автомате покупки билетов горстку мелочи и отдал ее женщине с ребенком, которая подошла к нему.

Свидетелем этого поступка стал сотрудник железнодорожной полиции, который выписал французу штраф в размере 100 евро. При этом пассажир утверждал, что женщина не просила у него деньги, он отдал их ей добровольно.

Мужчина заявил, что не намерен платить штраф за то, что помог нуждающейся. Он уточнил, что отдал всего 70 евроцентов.

В Национальной компании французских железных дорог (SNCF) сообщили, что понимают поступок гражданина и собираются аннулировать штраф.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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