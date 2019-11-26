13 французских солдат погибли при столкновении двух вертолетов

В Мали произошла авиакатастрофа, жертвами которой стали 13 военных из Франции. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

В сообщении на сайте администрации главы государства уточняется, что два вертолета столкнулись во время боевой операции против экстремистов. Причины столкновения вертолетов не называются.

Солдаты только прибыли в Мали, все они служили в сухопутных войсках. Президент выразил соболезнования близким погибших.

В Мали с 2012 года продолжаются вооруженные столкновения. Север страны находился под контролем террористических группировок. Французские военные находятся в Мали с 2013 года.

Бамако, Служба информации РИА «Новый День»

Бамако. Другие новости 26.11.19

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