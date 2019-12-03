ФБР увидело угрозу в российских мобильных приложениях

Федеральное бюро расследований США (ФБР) полагает, что каждое приложение для мобильных устройств, разработанное в России, например, FaceApp, несет «контрразведывательную угрозу», пишет The Hill.

В ФБР указывают, что такие программы созданы для сбора данных, а политика конфиденциальности и условия использования основаны на таких правовых механизмах, которые разрешают доступ к этим данным в пределах границ России, заявила помощник директора управления ФБР по делам Конгресса Джилл Тайсон в письме на имя лидеру Демократической партии в Сенате Чарльзу Шумеру.

Тайсон также заявил, что Федеральной службы безопасности России способна «удаленно получать доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях без обращения к интернет-провайдерам». Он предупредил, что в случае, если будет обнаружено какое-либо вмешательство России с использованием мобильных приложений в будущие выборы в США, ФБР примет меры.

Особую тревогу бюро вызывает приложение FaceApp. В связи с этим Шумер попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию (FTC) изучить потенциальные угрозы для национальной безопасности и конфиденциальности, которые могут быть созданы данным приложением.

Агентство также отмечает, что в ходе недавнего выступления в Сенате Шумер выступил с призывом к нации удалить FaceApp и подобные ему приложения. Он также подчеркнул, что Россия может быть не единственной страной, которая представляет угрозу национальной безопасности через приложения. Среди стран, чьи мобильные приложения могут нести угрозу безопасности США, Шумер также назвал Китай и Иран.

Вашингтон, Иван Гридин

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