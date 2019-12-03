Париж пригрозил США «сильным ответом» Евросоюза в случае новых санкций

Проект американских санкций в отношении Парижа недопустим, а в случае их введения Евросоюз готов дать «сильный ответ». Такое заявление сделал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Radio Classique.

Из доклада торгового представителя США следует, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний. В качестве ответной меры Вашингтон предлагает обложить 100-процентными пошлинами произведенные во Франции товары объемом до 2,4 млрд долларов.

Ле Мэр заявил, что Франция и вообще Европа устали мириться с администрированием из-за океана, а сам по себе проект – «не та манера поведения, которую мы ждем от США по отношению к их главным союзникам».

Летом парламент Франции обложил налогами крупнейшие цифровые компании – Amazon, Apple, Facebook и Google, что вызвало негодование в Вашингтоне. В ответ на это президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести налог на французское вино.

Как писал «Новый День», в октябре американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер заявил, что США вводят пошлины на поставляемые из Евросоюза самолеты (10%) и на сельскохозяйственную и промышленную продукцию (25%). Решение было принято после того, как Всемирная торговая организация (ВТО) дала США разрешение ввести против ЕС торговые меры на 7,5 млрд долларов на фоне субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus.

Чиновник пояснил, что пошлины не будут распространятся на комплектующие для самолетов. При этом торговый представитель не пояснил, на какой объем товаров будут введены новые ограничения. Лайтхайзер отметил, что основная часть пошлин будет применяться к импорту из Франции, Германии, Испании и Великобритании – четырех стран, которые он назвал «ответственными за незаконные субсидии».

ВТО признала, что Евросоюз предоставлял Airbus незаконные субсидии. Президент США Дональд Трамп назвал это решение большой победой. Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем предупреждала, что ЕС введет ответные меры в случае новых пошлин. Брюссель также призывал Вашингтон мирно урегулировать этот вопрос, поскольку Еврокомиссия выиграла в ВТО аналогичный спор о субсидировании американскими властям авиастроительной корпорации Boeing. Мальмстрем отмечала, что взаимное введение контрмер лишь нанесет ущерб бизнесу и жителям как США, так и ЕС.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 03.12.19

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