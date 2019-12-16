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Понедельник, 16 декабря 2019, 16:39 мск

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Четыре человека погибли во время наводнения на юге Франции

На юг Франции обрушилась непогода, сильные ливни и шквальный ветер. По последним данным, четыре человека погибли, еще несколько были травмированы упавшими деревьями.

Официальный сайт национальной метеорологической службы Météo-France предупредил о надвигающемся циклоне еще в пятницу. Власти департамента в юго-западной части Франции объявили «красный» уровень метеорологической опасности. Еще одиннадцать департаментов объявили оранжевый уровень тревоги.

За одну ночь 40 тысяч домов лишились энергоснабжения. Затем к ним добавили еще почти 20 тысяч, передает AFP. Сильнее всего пострадали провинции Новая Аквитания, Окситания и Нормандия.

Жертвами стихии стали четыре человека. Пожилого мужчину буквально смыло потоком воды, когда он вышел за почтой. Его тело спасатели обнаружили в километре от его дома. Еще пять человек получили травмы из-за поваленных ветром деревьев.

В некоторых районах уровень воды поднялся на 2,7 метра. Кроме того, водой и оползнями был блокирован доступ к лыжным станциям Гурет и Артуст. В коммуне Ларун было прервано распределение питьевой воды.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 16.12.19

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