К престарелым шведам подселят молодых мигрантов

В Швеции стартовала новая социальная программа, направленная на адаптацию мигрантов. Иностранцев подселят к местным пенсионерам.

Проект реализуют в общежитиях шведского города Хельсингборг, сообщает Deutsche Welle. Ранее в одном из комплексов зданий располагался дом престарелых, затем его переоборудовали под крупнейший в Швеции жилой комплекс для подростков-мигрантов. Авторы проекта решили объединить этих людей.

Проект поможет пожилым людям избавиться от чувства одиночества, а мигрантам – привыкнуть к новой стране. Отмечается, что 31 квартиру выделят для пенсионеров, еще 20 – для мигрантов возрастом от 18 до 25 лет. Помогать находить общий язык будут социальные координаторы.

«Подобный способ расселения еще не практиковался ни в одной стране мира», – подчеркивают создатели проекта, добавляя, что совместное проживание поможет приезжим лучше понимать шведское общество.

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 26.12.19

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