13 вариантов мести: Иран приготовил США «исторический кошмар»

Тегеран заявил и подготовке 13 вариантов мести Вашингтону в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Как заявил секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани, «самый слабый из сценариев мог бы стать для США историческим кошмаром».

«Если американские войска не покинут наш регион вертикально на собственных ногах, мы позаботимся, чтобы их трупы вывезли в горизонтальном положении», – подчеркнул Шамхани, слова цитирует Tasnimnews.

В то же время иранский военачальник не стал уточнять, в чем именно состоят сценарии мести.

Ранее сегодня также стало известно, что Депутаты парламента Ирана признали США террористической организацией. В частности, этот статус получили Пентагон и армия Соединённых штатов.

Примечательно, что эти события произошли на фоне новостей о переброске американских стратегических бомбардировщиков на авиабазу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, о чем со ссылкой на источники сообщают американские СМИ. Предполагается, что в случае необходимости она смогут нанести удар по Ирану, оставаясь недосягаемыми для иранских ракет.

Как сообщал «Новый День», обострение отношений США и Ирана было спровоцировано убийством в Багдаде главы Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани, который в Иране считается национальным героем, тогда как Вашингтон обвиняет его в терроризме. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Трамп накануне в очередной раз пообещал «серьезное возмездие», если Тегеран начнет атаки, чтобы отомстить за убийство Сулеймани. При этом он подтвердил готовность к нанесению ударов по иранским объектам культурного наследия.

Тегеран, служба информации РИА «Новый День»

Тегеран. Другие новости 06.01.20

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