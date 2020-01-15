США отложили отмену пошлин на китайские товары

США не станут отменять пошлины на экспортируемые из Китая товары, пока между странами не будет заключена вторая часть торговой сделки, сообщил глава американского Минфина Стивен Мнучин, передает Reuters.

Слова главы финансового ведомства позже подтвердил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Чиновники особо подчеркнули, что какие-либо заявления о сокращении пошлин на товары из Китая являются заведомо ложными.

Напомним, первая часть торговой сделки между США и КНР, подписание которой намечено на 15 января в Белом доме, предусматривает обязательства Пекина приобрести товаров американского производства на $200 млрд в течение двух лет. Китай обязуется закупить в США промышленных товаров на $75 млрд, энергоносителей – на $50 млрд, сельхозпродукции – на $40 млрд. Кроме того, КНР должна будет приобрести американских услуг за два года на $35-40 млрд.

Ранее США исключили Китай из перечня стран – валютных манипуляторов. В конце прошлого года президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Пекин подпишут часть торгового сообщения 15 января в Белом доме.

Как писал «Новый День», с 1 сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составили 30%. Китай ответил на это 10-процентными пошлинами на американскую продукцию объемом $75 млрд, вторую часть дополнительных 5-процентных пошлин Пекин должен ввести 15 декабря.

Ранее, в июне, стало известно, что китайский малый и средний бизнес рассматривают возможность переноса производства в Россию из-за торговой войны с США. Такое заявление сделал генсек Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA) Хэ Чжэньвэй.

По его словам, торговля между Китаем и США в основном приходится на малые и средние предприятия, тогда как двусторонний товарооборот России и Китая опирается на крупные госпредприятия. Однако, отметил Хэ Чжэньвэй, в настоящее время многие ориентированные на экспорт малые и средние предприятия КНР столкнулись с проблемами из-за того, что США подняли пошлины на китайские товары с 10% до 25%.

Глава CODA заявил, что в таких трудных условиях китайские компании должны бороться за свое существование. Выход из этой ситуации, полагает он, один – китайский бизнес «должен задуматься над тем, как пойти в Россию». По его словам, китайцы могут перенести производство в Россию, а затем продавать товар и в Европу, и в США.

Напомним, что с приходом Дональда Трампа к власти в 2016 году, он сразу заговорил о защите американских производителей по всему миру, угрожая введением ограничительных мер на ввоз товаров в США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.01.20

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