В Китае раскрыли обязательства страны по торговой сделке с США

Первая часть торговой сделки между США и КНР, подписание которой намечено провести до конца текущей недели, предусматривает обязательства Пекина приобрести товаров американского производства из четырёх сегментов экономики на сумму около $200 млрд в течение двух лет. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источники.

В случае подписания договора, Китай обязуется закупить в США промышленных товаров на $75 млрд, энергоносителей – на $50 млрд, сельхозпродукции – на $40 млрд. Кроме того, КНР должен будет приобрести американских услуг за два года на $35-40 млрд.

Ранее США исключили Китай из перечня стран – валютных манипуляторов. В конце прошлого года президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Пекин подпишут часть торгового сообщения 15 января в Белом доме.

Как писал «Новый День», с 1 сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составили 30%. Китай ответил на это 10-процентными пошлинами на американскую продукцию объемом $75 млрд, вторую часть дополнительных 5-процентных пошлин Пекин должен ввести 15 декабря.

Ранее, в июне, стало известно, что китайский малый и средний бизнес рассматривают возможность переноса производства в Россию из-за торговой войны с США. Такое заявление сделал генсек Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA) Хэ Чжэньвэй.

По его словам, торговля между Китаем и США в основном приходится на малые и средние предприятия, тогда как двусторонний товарооборот России и Китая опирается на крупные госпредприятия. Однако, отметил Хэ Чжэньвэй, в настоящее время многие ориентированные на экспорт малые и средние предприятия КНР столкнулись с проблемами из-за того, что США подняли пошлины на китайские товары с 10% до 25%.

Глава CODA заявил, что в таких трудных условиях китайские компании должны бороться за свое существование. Выход из этой ситуации, полагает он, один – китайский бизнес «должен задуматься над тем, как пойти в Россию». По его словам, китайцы могут перенести производство в Россию, а затем продавать товар и в Европу, и в США.

Напомним, что с приходом Дональда Трампа к власти в 2016 году, он сразу заговорил о защите американских производителей по всему миру, угрожая введением ограничительных мер на ввоз товаров в США.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 14.01.20

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