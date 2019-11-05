Пекин хочет добиться от Вашингтона отмены санкций

Пекин пытается добиться от Вашингтона отмены пошлин в 15% на китайские товары, веденных с 1 сентября текущего года. Обсуждение данной темы активизировалось в преддверии подписания первой фазы американо-китайского торгового соглашения, сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.

В свою очередь Financial Times пишет, что Белый дом рассматривает возможность отменить тарифы на ряд китайских товаров – в частности, на одежду, бытовую технику и мониторы на общую стоимость $112 млрд. Однако, как отмечает издание, соответствующее решение принято пока не было.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по первой фазе соглашения идут успешно. Американский лидер выразил надежду на заключение сделки с председателем КНР Си Цзиньпином, когда работа над соглашением будет завершена. Китайская сторона также заявила о положительном движении в ходе торговых переговоров.

Трамп в качестве места подписания соглашения предложил американский штат Айова, однако МИД КНР пока не подтвердил готовность ко встрече. Представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан на брифинге в понедельник, отвечая на вопросы журналистов, ограничился заявлением, что лидеры двух стран «находятся в постоянном контакте», передает «Интерфакс».

Ранее планировалось, что соглашение между США и КНР может быть подписано в ходе саммита АТЭС в Чили, однако чилийский президент отменил проведение саммита на своей территории.

Мекин, Иван Гридин

Мекин. Другие новости 05.11.19

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