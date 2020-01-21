Генсек НАТО рассказал о новом способе слежки за территорией России и Китая

Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk способны следить за происходящим на территории России, не нарушая государственной границы, пишет норвежское издание Verdens Gang. По словам генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, находясь над территорией стран – членов НАТО, новейшие самолеты-разведчики смогут заглядывать далеко за границы соседних стран.

По данным издания, беспилотники представляют собой новую версию американского Global Hawk. Продолжительность их полета без дозаправки составит до 30 часов на высоте до 18 км. Их радиоэлектронное оборудование сможет фиксировать все происходящее в радиусе 200 километров, что даст неоспоримое преимущество странам НАТО, так как подобных технологий у России и Китая нет, утверждает газета.

Два обновленных Global Hawk уже проходят испытания на Сицилии. Кроме того, в течение года планируется доставить в Италию еще три таких аппарата. Всего НАТО приобрела десять стратегических беспилотников.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 21.01.20

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