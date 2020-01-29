Аналитик предрек «регулярные, изощренные и смертоносные» атаки на войска США

Вероятность повышения рисков нападения на военные подразделения США в Ираке и Сирии увеличивается. Атаки могут стать более «регулярными, изощренными и смертоносными», заявил военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в статье, опубликованной в издании The National Interest.

По его словам, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани на Ближнем Востоке возросли антиамериканские настроения и число угроз ответных атак на войска США. Дэвис констатирует, что, к счастью для американцев, на сегодняшний день Тегеран, вероятно, желая сохранить лицо, нанес удар по пустым зданиям на двух американских базах в Ираке. В результате этих атак не погиб ни один военнослужащий. Но в другой раз подобное может послужить началом полномасштабной войны, считает аналитик.

Дэвис подчеркнул, что обязанность властей США – защищать жизни своих граждан, избегать ненужных конфликтов. В связи с этим официальный Вашингтон должен вывести войска из Ирака и Сирии, прежде чем напрасно погибнет очередной военнослужащий, резюмировал полковник в отставке.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке накалилась в последние недели. 3 января в результате ракетного удара США в Багдаде был убит иранский генерал Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке. Ожидания новые атаки США, иранские ПВО в тот же день по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 176 человек. Выжить никому не удалось. Парламент Ирака после убийства иранского генерала призвал вывести из страны иностранные войска.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.01.20

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