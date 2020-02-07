США сообщили о ликвидации лидера террористов

Вашингтон заявил о ликвидации одного из лидеров запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) Касима аль-Райми. За информацию о нем была обещана награда в размере до 10 млн долларов.

Спецоперация, в ходе которой был убит аль-Райми, проводилась по приказу президента Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении Белого дома. По мнению Вашингтона, именно аль-Райми основал АКАП, он был помощником главаря «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная законами РФ) Аймана аз-Завахири.

Какие-либо подробности операции не приводятся, сообщается лишь, что члены АКАП под руководством аль-Райми совершали «акты насилия в отношении гражданских лиц в Йемене и стремились вдохновлять многочисленные нападения на Соединенные Штаты».

Вашингтон объявил аль-Райми террористом в мае 2010 года. За информацию, которая позволит его поймать, США обещали награду в размере до 10 млн долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 07.02.20

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