В Таиланде военнослужащий устроил массовый расстрел

В Таиланде солдат открыл стрельбу по гражданским из штурмовой винтовки. По последним данным, погибли 12 человек.

Трагедия произошла в городе Накхонратчасима (Корат), что на востоке страны. Военнослужащий расстрелял двух сослуживцев в части, после чего угнал армейский вседорожник HMMWV (Humvee) и уехал в город.

У торгового центра он открыл огонь по прохожим из штурмовой винтовки, сообщает BBC. В результате погибли не менее 12 человек, количество раненых не уточняется.

Сам стрелок скрылся. Предположительно, он прячется в каком-то из зданий неподалеку. Точное его местонахождение неизвестно, как и мотивы, побудившие совершить преступление. Местные СМИ сообщают, что, стреляя в людей, солдат делает селфи и выкладывает их в соцсети.

Полицейские оцепили район и близлежащие улицы. Граждан просят держаться подальше от места ЧП.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 08.02.20

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